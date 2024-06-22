Gurbetçilerin ana vatana gelişlerinin temmuz ayından itibaren artması bekleniyor

Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, yıllık izinlerini geçirmek üzere Türkiye'ye gelişleri devam ediyor.

Yıllık izinleri başlayan gurbetçilerden bir kısmı ana vatana gelmek için yaşadıkları ülkelerden yola çıktı. Çoğu Kapıkule Sınır Kapısı'ndan olmak üzere gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor.

"Gurbetçi sezonu" olarak da anılan haziran-ağustos ayı döneminde aralığında geçen yıl Türkiye'ye 2 milyonun üzerinde kişi gelmişti. Bu sene gelişlerin yüzde 15 artacağı tahmin ediliyor.

Sezon nedeniyle Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında önlemler artırıldı.

Özellikle en çok giriş ve çıkış yapılan Kapıkule'de personel sayısı çoğaltıldı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin bekleme sürelerini en aza indirmek amacıyla girişte pasaport kontrol noktası 14'e yükseltildi, teknik altyapıda aksaklık yaşanmaması için güçlendirme çalışması yapıldı.

Gümrük sahasında geçen yıl bekleme süresi, en yoğun günde bir araç için 20 ila 25 dakika arasında gerçekleşmişti. Gümrük İdaresi bu bekleme süresini bu yıl daha da aşağı çekmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.