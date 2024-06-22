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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, şehit Mustafa Kayın'ın ailesini evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 11:21 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:21
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        Edirne'den kısa kısa
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        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, şehit Mustafa Kayın'ın ailesini evinde ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan, ziyarette şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

        Misafirperverlikleri için şehit ailesine teşekkür eden Özcan, " Şehidimizin ailesiyle birlikte olmak bizim için büyük bir şeref ve gururdu. Onların duaları ve desteği bize güç verdi. Şehitlerimizi ve ailelerini her zaman saygıyla anıyoruz." dedi.

        - Özcan'dan minibüs şoförlerine ziyaret

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, şehir içi minibüslerin şoförlerini ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Minibüsçüler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret eden esnaf, şoförlerin talep ve önerilerini dinledi.

        Özcan, minibüsçü esnafının yanında olmak ve sorunlarına çözüm bulmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        - STK temsilcilerinden Özcan'a ziyaret

        Erikli Çevre ve Güç Birliği Derneği ile Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi temsilcileri Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özcan ve STK temsilcileri bölgenin geleceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

        Özcan, ziyaretten mennuniyet duyduğunu ve sık sık bir araya gelceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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