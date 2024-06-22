Trakya'da ayçiçeği üreticisi gözünü yağışa dikti

EKİP - Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Trakya'da, çiftçi mahsul gelişim döneminde yağış bekliyor.

Bahar yağışları ve büyüme dönemindeki mevsim şartlarının istenen düzeyde ilerlemesiyle güzel bir seviyeye ulaşan ayçiçeği de sıcaklarla mücadele ediyor.

Üreticiler kafa doldurma dönemi diye adlandırdığı gelişim dönemine giren ayçiçeğinin yüksek verime ulaşması için yağış umudunu sürdürüyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı ve ayçiçeği üreticisi Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, ekiliş döneminde aldığı yağışlarla ayçiçeğinin çıkışı ve gelişiminin güzel olduğunu söyledi.

Erken ekilen ayçiçeğinin çiçek açma dönemine girdiğini belirten Arabacı, "Geç ekilen ayçiçeği ise kafa oluşumunun ardından çiçek açacak. Yakıcı sıcaklardan dolayı da maalesef kafa yapısı küçük kaldı. Erken ekilenlerde çiçeklenme başladı ancak dölleme ise bütün her yerinde yok sadece bir ya da iki sırasında gözüküyor." dedi.

Arabacı, üreticinin ayçiçeğinin gelişim döneminde yağış beklediğini dile getirdi. Yaşanan yakıcı sıcakların ayçiçeğine zarar verebileceğini anlatan Arabacı, "İnşallah yakın zamanda bir yağmur gelir, istenilen yağış olursa ayçiçeğindeki verim bir nebze de iyi olur." dedi.