Edirne'de Avrupa Kuraş Şampiyonası başladı

Türkiye'nin 94 sporcusuyla mücadele ettiğini anlatan Maden, "Edirne'yi seçmemizin nedeni katılımın fazla olması. Edirne Avrupa'ya açılan kapımız. Sporcularımızın milli olmasını istedik. Kuraş branşına katılımın artması için elimizden geleni yapıyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Muammer Maden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın rekor sporcu seviyesiyle gerçekleştiğini belirtti.

Şampiyonaya, Türkiye, Fransa, Moldova, Ukrayna, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Belçika, İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ermenistan ve Yunanistan'dan sporcu ve antrenörler katılıyor.

Edirne Gençlik Merkezi Spor Salonu'ndaki organizasyonda 221 sporcu ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde mücadele ediyor.

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