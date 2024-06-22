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        Edirne'de Avrupa Kuraş Şampiyonası başladı

        Edirne'de 17 ülkeden sporcuların katılımıyla Avrupa Kuraş Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 15:03 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:03
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        Edirne'de Avrupa Kuraş Şampiyonası başladı
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        Edirne'de 17 ülkeden sporcuların katılımıyla Avrupa Kuraş Şampiyonası başladı.

        Edirne Gençlik Merkezi Spor Salonu'ndaki organizasyonda 221 sporcu ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde mücadele ediyor.

        Şampiyonaya, Türkiye, Fransa, Moldova, Ukrayna, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Belçika, İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ermenistan ve Yunanistan'dan sporcu ve antrenörler katılıyor.

        Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Muammer Maden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın rekor sporcu seviyesiyle gerçekleştiğini belirtti.

        Türkiye'nin 94 sporcusuyla mücadele ettiğini anlatan Maden, "Edirne'yi seçmemizin nedeni katılımın fazla olması. Edirne Avrupa'ya açılan kapımız. Sporcularımızın milli olmasını istedik. Kuraş branşına katılımın artması için elimizden geleni yapıyoruz. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

        Şampiyona yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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