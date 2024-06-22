Edirne'de jandarma ve polis ekipleri TEM Otoyolu girişinde denetim yaptı
Edirne'de, Kurban Bayramı tatili dönüşlerinde ulaşımda aksama yaşanmaması için denetimler artırıldı.
Edirne'de, Kurban Bayramı tatili dönüşlerinde ulaşımda aksama yaşanmaması için denetimler artırıldı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince TEM Otoyolu girişinde denetim yapıldı.
Denetimde, plaka okuma ve yüz tanıma sistemi de kullanıldı.
Genel Bilgi Toplama (GBT) ve ehliyet kontrolleri gerçekleştirildi.
Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hız tedbirlerine riayet edilmesi konusunda uyardı.
Kocaeli'nden Edirne'ye gelen Veysi Mutlu, yol boyunca sürekli trafik ekiplerinin olduğunu söyledi.
Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mutlu, "Gayet güzel. Bence olması gereken bu. Herkes trafik kuralına uyacak, mecbur. Silivri'ye kadar yoğunluk vardı. Ondan sonra yoğunluk yok." dedi.
İstanbul'dan gelen İskender Lüfer de denetimleri başarılı bulduğunu aktardı.
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