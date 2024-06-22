Edirne'de jandarma ve polis ekipleri TEM Otoyolu girişinde denetim yaptı

Edirne'de, Kurban Bayramı tatili dönüşlerinde ulaşımda aksama yaşanmaması için denetimler artırıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince TEM Otoyolu girişinde denetim yapıldı.

Denetimde, plaka okuma ve yüz tanıma sistemi de kullanıldı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) ve ehliyet kontrolleri gerçekleştirildi.

Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hız tedbirlerine riayet edilmesi konusunda uyardı.

Kocaeli'nden Edirne'ye gelen Veysi Mutlu, yol boyunca sürekli trafik ekiplerinin olduğunu söyledi.