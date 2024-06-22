Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de jandarma ve polis ekipleri TEM Otoyolu girişinde denetim yaptı

        Edirne'de, Kurban Bayramı tatili dönüşlerinde ulaşımda aksama yaşanmaması için denetimler artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 15:31 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de jandarma ve polis ekipleri TEM Otoyolu girişinde denetim yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, Kurban Bayramı tatili dönüşlerinde ulaşımda aksama yaşanmaması için denetimler artırıldı.

        Edirne Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerince TEM Otoyolu girişinde denetim yapıldı.

        Denetimde, plaka okuma ve yüz tanıma sistemi de kullanıldı.

        Genel Bilgi Toplama (GBT) ve ehliyet kontrolleri gerçekleştirildi.

        Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hız tedbirlerine riayet edilmesi konusunda uyardı.

        Kocaeli'nden Edirne'ye gelen Veysi Mutlu, yol boyunca sürekli trafik ekiplerinin olduğunu söyledi.

        Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mutlu, "Gayet güzel. Bence olması gereken bu. Herkes trafik kuralına uyacak, mecbur. Silivri'ye kadar yoğunluk vardı. Ondan sonra yoğunluk yok." dedi.

        İstanbul'dan gelen İskender Lüfer de denetimleri başarılı bulduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Galatasaray'da sağ bek operasyonu!
        Galatasaray'da sağ bek operasyonu!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!
        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Orman yangınları 1 senede 5 kat arttı
        Orman yangınları 1 senede 5 kat arttı
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası

        Benzer Haberler

        Edirne ve Tekirdağ'da tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu
        Edirne ve Tekirdağ'da tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu
        Edirne'de Avrupa Kuraş Şampiyonası başladı
        Edirne'de Avrupa Kuraş Şampiyonası başladı
        Trakya'da ayçiçeği üreticisi gözünü yağışa dikti
        Trakya'da ayçiçeği üreticisi gözünü yağışa dikti
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne, Kırkpınar Festivali'ne hazırlanıyor; oteller doldu
        Edirne, Kırkpınar Festivali'ne hazırlanıyor; oteller doldu
        Gurbetçilerin ana vatana gelişlerinin temmuz ayından itibaren artması bekle...
        Gurbetçilerin ana vatana gelişlerinin temmuz ayından itibaren artması bekle...