Edirne ve Tekirdağ'da tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu
Tekirdağ ve Edirne'de tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Tekirdağ ve Edirne'de tatilciler, sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü, mavi bayraklı plajlara sahip Tekirdağ'da, yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.
Süleymanpaşa, Şarköy, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki sahillerde turistlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.
Denize girerek Marmara'nın serin sularının tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla vakit geçirdi.
Kentteki plajlarda yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü Edirne'de de Sultaniçe, Erikli, Yayla, Danişment ve Enez plajlarında yoğunluk yaşandı.
Öte yandan, Keşan Belediyesi ekipleri, sabah iş makineleriyle Erikli ve Danişment sahillerinde kumsallarda temizlik çalışması yaptı.
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