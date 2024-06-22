Edirne ve Tekirdağ'da tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu

Öte yandan, Keşan Belediyesi ekipleri, sabah iş makineleriyle Erikli ve Danişment sahillerinde kumsallarda temizlik çalışması yaptı.

Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü Edirne'de de Sultaniçe, Erikli, Yayla, Danişment ve Enez plajlarında yoğunluk yaşandı.

Kentteki plajlarda yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Süleymanpaşa, Şarköy, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki sahillerde turistlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.