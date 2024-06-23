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        Edirne'de anız alanından ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü

        Edirne'de, hasat edilmiş buğday tarlasında başlayıp ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 10:29 Güncelleme: 23.06.2024 - 10:29
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        Edirne'de anız alanından ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü
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        Edirne'de, hasat edilmiş buğday tarlasında başlayıp ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü.

        Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Anız alanında başlayan yangın, yakınındaki ağaçlara da sıçradı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 50 ağaç ve 3 dekar tarım arazisi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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