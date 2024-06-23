Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 kişi yakalandı.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 kişi yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, denetimler sırasında yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de jandarma ekipleri, Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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