Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de sulama göletindeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

        Edirne'de sulama göletindeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 16:27 Güncelleme: 23.06.2024 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de sulama göletindeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de sulama göletindeki balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde sulama amaçlı kullanılan gölette balıkların öldüğünü gören muhtar Mehmet Meşe, durumu jandarmaya bildirdi.

        Gölette inceleme yapan ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune alınması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

        Bölgede kapsamlı inceleme yapan ekipler, sudan ve kıyıya vuran balıklardan numune aldı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerine neden olan sorunun kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Tatilciler dönüş yolunda!
        Tatilciler dönüş yolunda!
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Siber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Büyük tehlike her geçen gün artıyor: "Marmara'nın başının üstünde kılıç gibi sallanıyor"
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Yunanistan'da havai fişekler adayı yaktı
        Yunanistan'da havai fişekler adayı yaktı
        3 gün boyunca takip edip vahşice katletti, dakikalarca başında bekledi: İşte caninin ifadesi
        3 gün boyunca takip edip vahşice katletti, dakikalarca başında bekledi: İşte caninin ifadesi
        Otogar tıklım tıklım!
        Otogar tıklım tıklım!
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Kurban Bayramı tatilinde 30 binlik nüfus 500 bine çıktı: 450 ton çöp toplandı
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        Fatih Terim'den Montella çağrısı!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?

        Benzer Haberler

        Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 16 terör örgütü üyesi yakalandı
        Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 16 terör örgütü üyesi yakalandı
        Edirne'de 5 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 5 kaçak göçmen yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 16 terör şüphelisi yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen 16 terör şüphelisi yakalandı
        Trakya'da hububat hasadının başladığı son 1 ayda yaklaşık 3 bin dekarlık al...
        Trakya'da hububat hasadının başladığı son 1 ayda yaklaşık 3 bin dekarlık al...
        Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı