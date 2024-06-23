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        Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı

        Edirne'de, hasat esnasında biçerdöverin tutuşması sonucu çıkan yangında 100 dekar buğday tarlası zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 17:04 Güncelleme: 23.06.2024 - 17:04
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        Edirne'de biçerdöverin tutuşması sonucu 100 dekarlık buğday ekili alan yandı
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        Edirne'de, hasat esnasında biçerdöverin tutuşması sonucu çıkan yangında 100 dekar buğday tarlası zarar gördü.

        Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy köyünde bir buğday tarlasındaki hasat sırasında biçerdöverde elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Biçerdöverden sıçrayan alevler tarlaya sirayet etti.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Alevlerin sıçradığı yaklaşık 150 dönüm anız alanı da yangından etkilendi.

        Yangın nedeniyle biçerdöver kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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