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        Edirne'de düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası sona erdi

        Edirne'de 16 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 22:30 Güncelleme: 23.06.2024 - 22:30
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        Edirne'de düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası sona erdi
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        Edirne'de 16 ülkeden sporcuların katılımıyla düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası sona erdi.

        Edirne Gençlik Merkezi Spor Salonu'ndaki organizasyonda 221 sporcu; ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde mücadele etti.

        Türkiye, Fransa, Moldova, Ukrayna, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Belçika, İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ermenistan'dan sporcu ve antrenörlerin katıldığı şampiyona, iki gün sürdü.

        Şampiyonada Türkiye 35, Yunanistan 4, Bulgaristan ve Moldova 3'er, Karadağ ve Belçika ise birer altın madalya kazandı.

        Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri takdim edildi.

        Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Muammer Maden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın rekor sporcu sayısıyla gerçekleştiğini belirtti.

        Maden, şampiyonaya katılan sporculara ve kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

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