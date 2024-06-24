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        Edirne'de üreticiler, yangınlara karşı uyarıldı

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, tarla yangınlarına karşı üreticileri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 10:38 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:38
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        Edirne'de üreticiler, yangınlara karşı uyarıldı
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        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, tarla yangınlarına karşı üreticileri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Uzunköprü ilçesine bağlı Çalıköy köyünde buğday tarlasında çıkan yangının ardından bölgeye giden Bayazıt, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Bayazıt, hububat hasadı esnasında biçerdöver operatörleri ve üreticilerin olası yangınlara karşı önlemlerini alması gerektiğini ifade etti.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin kontrollerinin sürdüğünü belirten Bayazıt, şunları kaydetti:

        "İlimizde buğday hasadının hızlı bir şekilde devam ettiği şu günlerde üreticilerimiz çok dikkatli olmalı. Artan sıcaklıklarla biçerdöver ve balya makinelerinde yaşanabilecek arızlardan ve çeşitli nedenlerle yangınlar meydana gelebiliyor. Bu yangınların önlenebilmesi, çiftçilerimizin büyük emek ve alın teriyle yetiştirdiği milli servetimiz olan ürünlerimizin yok olmaması için lütfen çok dikkatli olalım, önlemlerimizi alalım."

        Trakya'da, hububat hasadının başladığı son 1 ayda 3 bin dekardan fazla ekili arazi yangınlardan zarar gördü. Yaklaşık 700 dönüm anız alanı da yangınlardan etkilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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