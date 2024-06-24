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        Edirne'de restorasyonu süren Muradiye Camisi'nin temel ve duvarları güçlendirildi

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de restorasyon çalışmaları devam eden, 15. yüzyıl eseri Muradiye Camisi'nin temel ve duvarları güçlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 11:59 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:59
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        Edirne'de restorasyonu süren Muradiye Camisi'nin temel ve duvarları güçlendirildi
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        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de restorasyon çalışmaları devam eden, 15. yüzyıl eseri Muradiye Camisi'nin temel ve duvarları güçlendirildi.

        Osmanlı padişahı 2. Murat döneminde moloz taştan inşa ettirilen dikdörtgen planlı caminin, 1621 yılında 2. Osman tarafından onarımı yaptırıldı.

        Zaman içinde temeli, duvarları ve çatısında hasar oluşan caminin yeniden onarımdan geçirilmesi için Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Ocak 2022'de kapsamlı restorasyon başlatıldı.

        Tarihi yapının iç ve dış kısmında eş zamanlı sürdürülen çalışmalar titizlikle yürütüldü.

        Özellikle temel ve duvarlarında tespit edilen problemler ekipler tarafından onarıldı, eserin güçlendirilerek geleceğe daha sağlıklı taşınması sağlandı.

        İç kısmı ve bahçesinde aslına uygun süren çalışmaların tamamlanmasıyla caminin bu yıl içinde yeniden ibadete açılması planlanıyor.

        - "Statik olarak büyük sıkıntıları olduğunu tespit ettik"

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, AA muhabirine Muradiye Camisi'ndeki çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını söyledi.

        Caminin ilçenin en önemli tarihi yapılarından biri olduğunu belirten Saraç, restorasyon kapsamında her noktasının hassasiyetle elden geçirildiğini ifade etti.

        Tarihi yapının geleceğe güvenle taşınacağını dile getiren Saraç, şunları kaydetti:

        "Uzunköprü'deki Muradiye Camisi ilçemizin en önemli tarihi yapılarından. Restorasyon çalışmaları 2022'nin ocak ayında başladı. Özellikle çatı kısmı çok kötü durumdaydı, büyük hasar vardı. Raspa çalışmaları ve incelemeler sonucunda caminin statik olarak büyük sıkıntıları olduğunu tespit ettik. Temelden başlayarak temel güçlendirmeleri, duvar güçlendirmeleri ve enjeksiyon çalışmalarını yaptık. Çatımızı tamamen elden geçirdik. Minare onarımı ve kurşun kaplama imalatları da tamamlandı."

        Saraç, cami haziresinde yapılan araştırma kazılarında pek çok mezar taşı bulunduğunu aktardı.

        Toprak altından çıkartılan taşların projelendirildiğini anlatan Saraç, "Camiyle birlikte hazirenin de restorasyonu yapılacak. Cami avlusunda yapılan araştırma kazılarında çok nitelikli bir döşemeye denk geldik. Bu doğrultuda projelerimiz revize edildi. Bu projeler doğrultusunda da çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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