Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
Edirne'de çıkan anız yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Edirne'de çıkan anız yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Karaağaç Mahallesi'nde mahsulü toplanmış buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında 40 dönümlük alandaki çok sayıda saman balyası zarar gördü.
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