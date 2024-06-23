Edirne'de sulama göletindeki balıkların ölümüyle ilgili inceleme sürüyor

Edirne'de sulama göletindeki balıkların ölümüyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde sulama amaçlı kullanılan gölette balıkların ölmesiyle ilgili sudan ve kıyıya vuran balıklardan numune alan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin araştırmaları devam ediyor.

Numuneler detaylı inceleme için laboratuvara gönderilirken, alınan bilgiye göre yapılan ilk incelemede suda kimyasal bir kirliliğe rastlanmadı.

Balıkların kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı olarak sudaki oksijen seviyesinin düşmesi nedeniyle öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.