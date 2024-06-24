Edirne'de asayiş

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan Ö.A, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin yerine olmadığını fark etti.

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

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