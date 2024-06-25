Edrne'de asayiş

M.Ç polis merkezine giderek zihinsel engelli kızı K.Ç’nin evden çıktığını, bir daha da eve dönmediğini belirterek, kızının bulunmasını istedi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi kayıp kızının bulunması için polise başvurdu.

E.T'nin Karpuzcu Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İpsala'da bir kişinin bahçesindeki ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İ.A'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde bıraktığı bisiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

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