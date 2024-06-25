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        Edrne'de asayiş

        Edirne'de park halinde bırakılan bisiklet çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:06
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        Edrne'de asayiş
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        Edirne'de park halinde bırakılan bisiklet çalındı.

        Alınan bilgiye göre, İ.A'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde bıraktığı bisiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        - Motosikletten düşen sürücü yaralandı

        Edirne'de motosikletten düşen kişi yaralandı.

        S.O'nun kullandığı motosiklet Babademirtaş Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada yaralanan S.O, Edirne Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        - Ahır yangını

        İpsala'da bir kişinin bahçesindeki ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        E.T'nin Karpuzcu Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangında ahırda bulunan çok sayıda saman balyası zarar gördü.

        - Kayıp kızını arıyor

        Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi kayıp kızının bulunması için polise başvurdu.

        M.Ç polis merkezine giderek zihinsel engelli kızı K.Ç’nin evden çıktığını, bir daha da eve dönmediğini belirterek, kızının bulunmasını istedi.

        Polis, kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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