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        Yunanistan sınırında yakalanan terör örgütü MLKP şüphelisi gözaltına alındı

        Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü MLKP şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:21 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:21
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        Yunanistan sınırında yakalanan terör örgütü MLKP şüphelisi gözaltına alındı
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        Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü MLKP şüphelisi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede operasyon düzenledi.

        Operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkmaya çalışan MLKP şüphelisi K.S. yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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