Yunanistan sınırında yakalanan terör örgütü MLKP şüphelisi gözaltına alındı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü MLKP şüphelisi gözaltına alındı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü MLKP şüphelisi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede operasyon düzenledi.
Operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkmaya çalışan MLKP şüphelisi K.S. yakalandı.
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