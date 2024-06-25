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        Kırkpınar'da format değişikliğine karşı olan bazı başpehlivanlar ön elemeye katılmayacaklarını açıkladı

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılımda lig usulüyle belirleme sistemine geçilmesi dolayısıyla bu yıl uygulamaya konulacak ön eleme usulünü bazı başpehlivanlar protesto edeceklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:58 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:58
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        Kırkpınar'da format değişikliğine karşı olan bazı başpehlivanlar ön elemeye katılmayacaklarını açıkladı
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        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılımda lig usulüyle belirleme sistemine geçilmesi dolayısıyla bu yıl uygulamaya konulacak ön eleme usulünü bazı başpehlivanlar protesto edeceklerini açıkladı.

        Kaan Kaya, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Seçkin Duman'ın aralarında olduğu bazı başpehlivanlar ortak açıklama yaptı.

        Başpehlivanlar, yağlı güreş tarihinde hiçbir zaman uygulanmamış yeni formatı protesto edeceklerini belirtti.

        Ön eleme güreşlerine çıkmayacaklarını aktaran başpehlivanlar, "Edirne'de ilk 32'ye kalmak için 3 tur sonrasında lig ilk 8'i ile güreşeceğimizi, bunun adaletsiz olduğunu federasyona bildirmemize rağmen bugüne kadar bu yanlıştan dönülmemiştir. 4 Temmuz Perşembe günü yapılacak ön eleme güreşlerine katılmayacağımızı başpehlivanlar olarak ayrım olmadan 6 Temmuz Cumartesi günü Sarayiçi'nde kol bağlamak istediğimizi beyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Açıklamada başpehlivanlar hukuki olarakta karara itirazda bulunduklarını belirtti.

        - Lig usulü

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılımda lig usulüyle belirleme sistemine geçilmesi dolayısıyla bu yıl ön eleme için 28 başpehlivan, normal güreş takviminden önce er meydanında mücadele verecek.

        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Kırkpınar'da format değişikliğine giderek 7 etaptan oluşan lig usulünü geçen yıl başlatmıştı.

        Buna göre lig puan cetvelinde ilk 32'ye adını yazdıran başpehlivanlar Kırkpınar'a direkt katılırken, aynı boyda güreş tutacak 8 pehlivanın ise ön eleme usulüyle belirlenmesi kabul edilmişti.

        Kural gereği 4 Temmuz'da 28 başpehlivan 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak için Sarayiçi Er Meydanı'nda ter dökecek.

        Başpehlivan güreşlerinin başlayacağı 6 Temmuz Cumartesi gününden iki gün önce başpehlivanlar bu yılın Kırkpınar'ında ilk randevuya çıkacak.

        - Direkt katılacak pehlivanlar

        Kırkpınar'da direkt katılım vizesini ligde 71 puanla Orhan Okulu ilk sırada aldı.

        Okulu'yu 62 puanlı Ali Gürbüz, 42'şer puanlı Serhat Gökmen ve Hüseyin Gümüşalan ile 40 puanlı geçen yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek takip etti.

        Bu sonuçların ardından 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğrudan katılacak 32 başpehlivan ve torbaları şöyle oluştu:

        1. Torba: Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, İsmail Koç ve Serdar Yıldırım

        2. Torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya ve Ali İhsan Batmaz

        3. Torba: Enes Doğan, Osman Kan, Osman Aynur, Mustafa Arslan, Turan Balaban, Furkan Durmuş Altın, Özkan Yılmaz ve Süleyman Başar.

        4. Torba: Yıldıray Akın, Ünal Karaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Tanju Gemici, Recep Kara, Recep Taslak, Emre Erkal, Faruk Akkoyun.

        - Kura ve eşleşmeler nasıl olacak

        Federasyon talimatnamesinin müsabaka eşleşme usul ve esaslarına göre, ilk 32'ye giren pehlivanlardan ilk sekiz birinci, ikinci sekiz ikinci ve üçüncü sekiz üçüncü ve dördüncü sekiz de dördüncü torbayı oluşturacak.

        Dördüncü torbayı oluşturan pehlivanlar ile ön elemeden gelecek sekiz pehlivan ilk tur güreşi yapacak.

        Bu turun galipleri ikinci turda da dördüncü torbayı oluşturacak.

        Bu torbalar arasında birinci ve dördüncü torba, ikinci ve üçüncü torba arasında kura çekimiyle eşleşmeler yapılacak.

        Bu turdan sonraki kura çekiminde tur atlayan pehlivanlar içerisinde Lig'de sıralaması daha yüksek olan ilk sekiz birinci torbada, diğer sekiz pehlivan da ikinci torbada yer alacak.

        Çeyrek final ve takip eden turlarda tek torbada karışık kura uygulaması gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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