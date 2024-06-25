Kırkpınar'da format değişikliğine karşı olan bazı başpehlivanlar ön elemeye katılmayacaklarını açıkladı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılımda lig usulüyle belirleme sistemine geçilmesi dolayısıyla bu yıl uygulamaya konulacak ön eleme usulünü bazı başpehlivanlar protesto edeceklerini açıkladı.

Kaan Kaya, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Seçkin Duman'ın aralarında olduğu bazı başpehlivanlar ortak açıklama yaptı.

Başpehlivanlar, yağlı güreş tarihinde hiçbir zaman uygulanmamış yeni formatı protesto edeceklerini belirtti.

Ön eleme güreşlerine çıkmayacaklarını aktaran başpehlivanlar, "Edirne'de ilk 32'ye kalmak için 3 tur sonrasında lig ilk 8'i ile güreşeceğimizi, bunun adaletsiz olduğunu federasyona bildirmemize rağmen bugüne kadar bu yanlıştan dönülmemiştir. 4 Temmuz Perşembe günü yapılacak ön eleme güreşlerine katılmayacağımızı başpehlivanlar olarak ayrım olmadan 6 Temmuz Cumartesi günü Sarayiçi'nde kol bağlamak istediğimizi beyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Buna göre lig puan cetvelinde ilk 32'ye adını yazdıran başpehlivanlar Kırkpınar'a direkt katılırken, aynı boyda güreş tutacak 8 pehlivanın ise ön eleme usulüyle belirlenmesi kabul edilmişti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılımda lig usulüyle belirleme sistemine geçilmesi dolayısıyla bu yıl ön eleme için 28 başpehlivan, normal güreş takviminden önce er meydanında mücadele verecek.

Okulu'yu 62 puanlı Ali Gürbüz, 42'şer puanlı Serhat Gökmen ve Hüseyin Gümüşalan ile 40 puanlı geçen yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek takip etti.

Başpehlivan güreşlerinin başlayacağı 6 Temmuz Cumartesi gününden iki gün önce başpehlivanlar bu yılın Kırkpınar'ında ilk randevuya çıkacak.

Bu sonuçların ardından 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğrudan katılacak 32 başpehlivan ve torbaları şöyle oluştu:

4. Torba: Yıldıray Akın, Ünal Karaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Tanju Gemici, Recep Kara, Recep Taslak, Emre Erkal, Faruk Akkoyun.

- Kura ve eşleşmeler nasıl olacak

Federasyon talimatnamesinin müsabaka eşleşme usul ve esaslarına göre, ilk 32'ye giren pehlivanlardan ilk sekiz birinci, ikinci sekiz ikinci ve üçüncü sekiz üçüncü ve dördüncü sekiz de dördüncü torbayı oluşturacak.

Dördüncü torbayı oluşturan pehlivanlar ile ön elemeden gelecek sekiz pehlivan ilk tur güreşi yapacak.