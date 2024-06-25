Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne ve Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 24 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:53 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne ve Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 24 kişi yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, denetimler sırasında yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ​​​​​

        Kırklareli'nde de jandarma ekipleri, merkeze bağlı Ahmetçe köyü ile Kofçaz ilçesinde 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokak hayvanları uyutulacak mı? Taslak çalışma tamamlandı
        Sokak hayvanları uyutulacak mı? Taslak çalışma tamamlandı
        İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?
        İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?
        "Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir"
        "Cumhur İttifakı yoluna devam edecektir"
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Zamsız “bedelli askerlik” için son 4 gün
        Zamsız “bedelli askerlik” için son 4 gün
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Çocukların rüyasına giriyordu: Müze görünümlü deniz mezarlığı boşaltıldı
        Çocukların rüyasına giriyordu: Müze görünümlü deniz mezarlığı boşaltıldı
        Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indiren ilk ülke
        Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı indiren ilk ülke
        Temel kazısında bulundu! "Zeugma'ya eş değer kalitede"
        Temel kazısında bulundu! "Zeugma'ya eş değer kalitede"
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor

        Benzer Haberler

        Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK mensubu yakalandı
        Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK mensubu yakalandı
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 124 şüpheli yakalandı
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 124 şüpheli yakalandı
        Çamerya katliamının 80. yılında Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siy...
        Çamerya katliamının 80. yılında Yunanistan'ın Edirne Konsolosluğu önüne siy...
        Kırkpınar'da format değişikliğine karşı olan bazı başpehlivanlar ön elemeye...
        Kırkpınar'da format değişikliğine karşı olan bazı başpehlivanlar ön elemeye...
        Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Yunanistan sınırında yakalanan terör örgütü MLKP şüphelisi gözaltına alındı
        Yunanistan sınırında yakalanan terör örgütü MLKP şüphelisi gözaltına alındı