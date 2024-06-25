Edirne ve Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 24 kişi yakalandı.
Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 24 kişi yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, denetimler sırasında yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 13 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de jandarma ekipleri, merkeze bağlı Ahmetçe köyü ile Kofçaz ilçesinde 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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