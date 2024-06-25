Türkiye-Yunanistan sınırında voleybol dostluk maçı oynandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) koordinatörlüğünde Pazarkule Sınır Kapısı'nda Türk, Yunan ve Alman öğrencilerin katılımıyla voleybol dostluk maçı yapıldı.

Avrupa Birliği Erasmus Gençlik Programı kapsamında yürütülen ve 18 ay önce başlatılan "Advan+AGE" Projesi'nin kapanış programı sınır kapısında gerçekleşti.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ankara Üniversitesi, İtalya Voleybol Federasyonu ile sivil toplum kuruluşlarından Alman SGRIM V ve Yunanistan Fix Art'ın ortaklığıyla voleybol maçı organize edildi.

Proje kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Aslandaş, "Ekonomik ya da sosyal pozisyonları nedeniyle spora erişimi kısıtlı olan çocuklarımızın spora kazandırılmısını amaçladık. Aynı zamanda çocuklarımıza çevre bilinci ve sosyal dayanışmayı geliştirici faaliyetlerde de bulunuldu." dedi.

Karşılaşma sırasında Türk ve Yunan müzikleri de çalındı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi, Oturarak Voleybol Koordinatörü ve TVF Avrupa Birliği Proje Uzmanı Onur Hoşnut da uzun soluklu bir Erasmus Gençlik Programı'nın kapanış etkinliğini gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Proje kapsamında 13-15 yaş arasındaki gençlerin katılımıyla kapsayıcı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini anlatan Hoşnut, "Amacımız özellikle farklı ülke çocuklarının bir araya gelmesi, kaynaşmasıdır. Projeyi Türkiye ve Yunanistan sınırında bir dostluk maçı ile noktaladık. Dostluk havasında bir maç gerçekleşti. Rekabetin değil dostluğun kazanacağı bir maç oldu." diye konuştu.