Edirne'de geç ekilen ayçiçeğinin "stresine" bayram öncesi yağışlar iyi geldi

Edirne'de aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle "strese giren" geç ekim ayçiçeğine bayram öncesi yağışlar can suyu oldu.

Önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne’de özellikle geç ekilen arazilerin bir bölümünde bitkilerde "stresin" yol açtığı hastalıklar görülmeye başlandı.

Bazı tarlalarda ayçiçekleri gelişemezken bazılarında da yaprakları sararmaya başladı.

Bayram öncesi gelen yağışlarla can suyuna kavuşan ve stresi atan ayçiçeği, çiçeklenmenin ardından gelişme döneminde de yağış bekliyor.

Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine bölgedeki aşırı sıcak ve kuraklığın ayçiçeğini olumsuz etkilediğini belirtti.

Bu yıl kış yağışlarının fazla miktarda olması nedeniyle üreticilerin gayet güzel bir ekim sezonu geçirdiklerini anlatan Kaya, şartların uygun olması nedeniyle her yıl mayıs ayında yapılan ekimlerin bir ay erkene çekildiğini söyledi.

Şu an erken ekim yapılan bitkinin çiçeklenme dönemine girdiğini dile getiren Kaya, şöyle devam etti: