Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Edirne'de aracında çakar tertibatı bulunan kişiye ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:55 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de aracında çakar tertibatı bulunan kişiye ceza uygulandı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipleri bu kapsamda O.C'nin kullandığı otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde otomobilde çakar tertibatı tespit etti.

        Usulsüz çakar tertibatı kullanan aracın sahibine idari para cezası uygulandı.

        - Firari hükümlü yakalandı

        Edirne'de aranması olan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranması olan şüphelilierin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri, hakkında "Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan 13 yıl, 24 ay, kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G'yi yakaladı.

        Firari hükümlü jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Biri cinayet biri şüpheli ölüm!
        Biri cinayet biri şüpheli ölüm!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        İdmana Mourinho damgası!
        İdmana Mourinho damgası!
        Prof. Dr. Özlü'den birden fazla kronik hastalığı olanlara orkestra şefi önerisi!
        Prof. Dr. Özlü'den birden fazla kronik hastalığı olanlara orkestra şefi önerisi!
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        İSO 500'e gıda damgası
        İSO 500'e gıda damgası
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo

        Benzer Haberler

        Edirne'de "Dirençli Bir Toplum İçin Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" pr...
        Edirne'de "Dirençli Bir Toplum İçin Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" pr...
        Edirne'de geç ekilen ayçiçeğinin "stresine" bayram öncesi yağışlar iyi geld...
        Edirne'de geç ekilen ayçiçeğinin "stresine" bayram öncesi yağışlar iyi geld...
        Kırkpınar'da bazı başpehlivanlardan ön eleme uygulamasına 'güreşmeyiz' çıkı...
        Kırkpınar'da bazı başpehlivanlardan ön eleme uygulamasına 'güreşmeyiz' çıkı...
        Edirne'de 'çakarlı' otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza
        Edirne'de 'çakarlı' otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza
        Yunanistan Konsolosluğu önüne 'Çamerya katliamını unutmadık' yazılı çelenk...
        Yunanistan Konsolosluğu önüne 'Çamerya katliamını unutmadık' yazılı çelenk...
        Türkiye-Yunanistan sınırında voleybol dostluk maçı oynandı
        Türkiye-Yunanistan sınırında voleybol dostluk maçı oynandı