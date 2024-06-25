Edirne'de asayiş

Edirne'de aracında çakar tertibatı bulunan kişiye ceza uygulandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipleri bu kapsamda O.C'nin kullandığı otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde otomobilde çakar tertibatı tespit etti.

Usulsüz çakar tertibatı kullanan aracın sahibine idari para cezası uygulandı.

- Firari hükümlü yakalandı