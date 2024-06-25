Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de diş hekimliği fakültesinden mezun olan gençlerden ailelerine pankartlı teşekkür

        Trakya Ünviversitesi (TÜ) Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan 110 öğrenci için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:23 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de diş hekimliği fakültesinden mezun olan gençlerden ailelerine pankartlı teşekkür
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Ünviversitesi (TÜ) Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan 110 öğrenci için tören düzenlendi.

        Balkan Kongre Merkezi'ndeki mezuniyet töreni öncesi Devlet Konsrevatuvarı öğrencileri konser verdi.

        Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin mezuniyetiyle ailelerini ve Trakya Üniversitesini onurlandırdığını söyledi.

        Ailelerin büyük bir özveriyle yetiştirdiği, üzerine titrediği ve fedakarlıklarda bulunduğu evlatlarının mutlu gününe şahit olduğunu belirten Zafer, "Sizlerin bu mezuniyet törenindeki yeriniz ve katkınız çocuklarınız kadar değerlidir. Mezun olan öğrencilerin bu aşamaya gelmelerinde katkı sunan siz değerli anne ve babalara ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

        Dekan Vekili Doç. Dr. Burhan Can Çanakçı da mezun olan öğrencilerin çok iyi insan ve iyi birer hekim adayı olduğunu dile getirdi.

        Öğrencilerin her şeyden önce vicdan sahibi olmalarının çok önemli olduğunu anlatan Çanakçı, diş hekimi adaylarına meslek yaşamında başarı diledi.

        Fakülte birincisi Recep Gündoğdu, bugünlere gelmesinde kendisine her zaman destek veren ailesine teşekkür etti.

        Birincilğini anne ve babasına armağan ettiğini anlatan Gündoğdu, meslek yaşamı boyunca ailesini ve Trakya Üniversitesini yüceltecek çalışmalara imza atacağını kaydetti.

        Konuşmaların ardından öğretim görevlileri öğrencilere mezuniyet belgelerini takdim etti.

        Bu sırada öğrenciler "Üzerimizde büyük emeği olan ailelerimize sonsuz teşekkürler" yazılı pankartla sahneye çıktı.

        Aileler ve törene katılanlar öğrencileri ayakta alkışladı.

        Diş hekimliği yemininin ardından öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        O yangın elektrik tellerinden çıkmış
        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?
        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Biri cinayet biri şüpheli ölüm!
        Biri cinayet biri şüpheli ölüm!
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva bombası!
        İdmana Mourinho damgası!
        İdmana Mourinho damgası!
        Prof. Dr. Özlü'den birden fazla kronik hastalığı olanlara orkestra şefi önerisi!
        Prof. Dr. Özlü'den birden fazla kronik hastalığı olanlara orkestra şefi önerisi!
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo

        Benzer Haberler

        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de "Dirençli Bir Toplum İçin Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" pr...
        Edirne'de "Dirençli Bir Toplum İçin Yerelde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" pr...
        Edirne'de geç ekilen ayçiçeğinin "stresine" bayram öncesi yağışlar iyi geld...
        Edirne'de geç ekilen ayçiçeğinin "stresine" bayram öncesi yağışlar iyi geld...
        Kırkpınar'da bazı başpehlivanlardan ön eleme uygulamasına 'güreşmeyiz' çıkı...
        Kırkpınar'da bazı başpehlivanlardan ön eleme uygulamasına 'güreşmeyiz' çıkı...
        Edirne'de 'çakarlı' otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza
        Edirne'de 'çakarlı' otomobilin sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza
        Yunanistan Konsolosluğu önüne 'Çamerya katliamını unutmadık' yazılı çelenk...
        Yunanistan Konsolosluğu önüne 'Çamerya katliamını unutmadık' yazılı çelenk...