Edirne'de diş hekimliği fakültesinden mezun olan gençlerden ailelerine pankartlı teşekkür

Trakya Ünviversitesi (TÜ) Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan 110 öğrenci için tören düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezi'ndeki mezuniyet töreni öncesi Devlet Konsrevatuvarı öğrencileri konser verdi.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin mezuniyetiyle ailelerini ve Trakya Üniversitesini onurlandırdığını söyledi.

Ailelerin büyük bir özveriyle yetiştirdiği, üzerine titrediği ve fedakarlıklarda bulunduğu evlatlarının mutlu gününe şahit olduğunu belirten Zafer, "Sizlerin bu mezuniyet törenindeki yeriniz ve katkınız çocuklarınız kadar değerlidir. Mezun olan öğrencilerin bu aşamaya gelmelerinde katkı sunan siz değerli anne ve babalara ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Dekan Vekili Doç. Dr. Burhan Can Çanakçı da mezun olan öğrencilerin çok iyi insan ve iyi birer hekim adayı olduğunu dile getirdi. Öğrencilerin her şeyden önce vicdan sahibi olmalarının çok önemli olduğunu anlatan Çanakçı, diş hekimi adaylarına meslek yaşamında başarı diledi. Fakülte birincisi Recep Gündoğdu, bugünlere gelmesinde kendisine her zaman destek veren ailesine teşekkür etti. Birincilğini anne ve babasına armağan ettiğini anlatan Gündoğdu, meslek yaşamı boyunca ailesini ve Trakya Üniversitesini yüceltecek çalışmalara imza atacağını kaydetti.