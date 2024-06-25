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        Edirne Valisi Sezer, Bulgaristan sınırındaki karakolu ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan sınırında incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:57 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:57
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        Edirne Valisi Sezer, Bulgaristan sınırındaki karakolu ziyaret etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan sınırında incelemede bulundu.

        Sezer, Bulgaristan sınırında bulunan Uzunbayır Hudut Karakolunu ziyaret ederek, İl Özel İdaresi tarafından sınır hattında devam eden yaklaşık 310 kilometrelik hudut, bağlantı ve devriye yollarının yapım çalışmaları inceledi.

        Çalışmalarla ilgili bilgi alan Sezer, iş makinalarıyla çalışan işçilerle de sohbet etti.

        Vali Sezer, incelemelerin ardından Suakacağı köyünü de ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz ve askeri yetkililer de incelemede yer aldı.

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