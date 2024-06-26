Edirne heyeti devlet protokolünü "kırmızı dipli mumla" Kırkpınar'a davet etti

Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığındaki heyet, Ankara'da protokol üyelerini kırmızı dipli mumla 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

Edirne Valiliğinden alınan bilgiye göre, Vali Sezer ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, başkentte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i ziyaret etti.