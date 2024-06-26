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        Edirne heyeti devlet protokolünü "kırmızı dipli mumla" Kırkpınar'a davet etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığındaki heyet, Ankara'da protokol üyelerini kırmızı dipli mumla 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 08:53 Güncelleme: 26.06.2024 - 08:53
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        Edirne heyeti devlet protokolünü "kırmızı dipli mumla" Kırkpınar'a davet etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığındaki heyet, Ankara'da protokol üyelerini kırmızı dipli mumla 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti.

        Edirne Valiliğinden alınan bilgiye göre, Vali Sezer ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, başkentte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i ziyaret etti.

        Kırkpınar'ın asırlık davet geleneği "kırmızı dipli mum" verilen devlet protokolü üyelerine Kırkpınar davetiyeleri de sunuldu.

        Davetlerde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de yer aldı.

        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 4 Temmuz Perşembe günü ön eleme güreşleriyle Sarayiçi'nde başlayacak. Organizasyon 7 Temmuz Pazar günü başpehlivanın belirleneceği final güreşiyle son bulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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