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        Edirne'de turizm jandarması sahillerde denetleme gerçekleştirdi

        Edirne'de turizm jandarması ekipleri sahillerde denetleme gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 09:14 Güncelleme: 26.06.2024 - 09:14
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        Edirne'de turizm jandarması sahillerde denetleme gerçekleştirdi
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        Edirne'de turizm jandarması ekipleri sahillerde denetleme gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Enez ilçesindeki sahillerde emniyet tedbirleri alan Turizm Jandarması ekipleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde tatillerini yapması ve asayişin sağlanması için bölgede gerekli denetim ve kontrollerde bulundu.

        Turizm jandarması ekipleri sezon boyunca sahillerdeki denetimlerine devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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