Edirne'de turizm jandarması sahillerde denetleme gerçekleştirdi

Edirne'de turizm jandarması ekipleri sahillerde denetleme gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Enez ilçesindeki sahillerde emniyet tedbirleri alan Turizm Jandarması ekipleri, vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde tatillerini yapması ve asayişin sağlanması için bölgede gerekli denetim ve kontrollerde bulundu.

Turizm jandarması ekipleri sezon boyunca sahillerdeki denetimlerine devam edecek.