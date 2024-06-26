Edirne'de anız alanından ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı ve 5 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Alevlerin sıçradığı römorklara yüklü 250 saman balyası da yangından etkilendi.

İlçeye bağlı Saksağan köyünde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormana sıçradı.

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