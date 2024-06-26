Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt su seviyesi düşen Tunca'da incelemede bulundu

Sulama çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Bayazıt, üreticilere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak seviyesi düşen nehirde inceleme yapan Bayazıt, nehirden faydalanan üreticilerle sohbet etti.

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