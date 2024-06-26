Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt su seviyesi düşen Tunca'da incelemede bulundu
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, su seviyesi azalan Tunca Nehri'nde incelemede bulundu.
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, su seviyesi azalan Tunca Nehri'nde incelemede bulundu.
Kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak seviyesi düşen nehirde inceleme yapan Bayazıt, nehirden faydalanan üreticilerle sohbet etti.
Bayazıt, Abdurrahman Mahallesi Sulama Kooperatifinin pompa istasyonunu da gezdi.
Sulama çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Bayazıt, üreticilere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.
DSİ'nin Suakacağı istasyonundaki son ölçümde Tunca'nın debisi saniyede 2 metreküp olarak kaydedildi.
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