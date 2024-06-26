Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 11:23 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 yabancı uyruklu yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, merkeze bağlı Köşençiftliği köyündeki denetimlerde Suriye uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu!
        Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        "Tanıtımı bana kaldı"
        "Tanıtımı bana kaldı"
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Sürücü uyardı o yumrukladı! Bu da kadın maganda!
        Zehir taciri İspanya'da yakalandı!
        Zehir taciri İspanya'da yakalandı!
        Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir
        Yaşlılarda uzun süreli yalnızlık felç riskini artırabilir
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!
        İngiliz posta idaresi, martılar için özür diledi
        İngiliz posta idaresi, martılar için özür diledi

        Benzer Haberler

        Edirne'de jandarma ekipleri kayıp koyun sürüsünü dron destekli aramayla bul...
        Edirne'de jandarma ekipleri kayıp koyun sürüsünü dron destekli aramayla bul...
        Trakya'nın 'sarı gelini' sıcaklık stresini şimdilik yendi, çekirge tehlikes...
        Trakya'nın 'sarı gelini' sıcaklık stresini şimdilik yendi, çekirge tehlikes...
        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu "Kırkpınar'da ön eleme" uygulanması...
        Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu "Kırkpınar'da ön eleme" uygulanması...
        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt su seviyesi düşen Tunca'da incelemede...
        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt su seviyesi düşen Tunca'da incelemede...
        Edirne'de anız alanından ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Edirne'de anız alanından ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Edirne'de turizm jandarması sahillerde denetleme gerçekleştirdi
        Edirne'de turizm jandarması sahillerde denetleme gerçekleştirdi