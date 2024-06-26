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        Başpehlivanlar Kırkpınar'da kol bağlamadan önce mezuniyet sevinci yaşadı

        İki başpehlivan, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinden başarıyla mezun oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:28 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:28
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        Başpehlivanlar Kırkpınar'da kol bağlamadan önce mezuniyet sevinci yaşadı
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        İki başpehlivan, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinden başarıyla mezun oldu.

        Balkan Kongre Merkezi'ndeki mezuniyet töreni öncesi efe kıyafeti giyen öğrenciler zeybek oynadı.

        Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, törende yaptığı konuşmada, bölümlerini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

        Dekan Prof. Dr. Nurper Özbar ise kaliteli bir eğitim alan öğrencilere iş yaşamında başarı diledi. Konuşmaların ardından fakülte birincisi Hamza Bilal Buğday ve dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

        Başpehlivanlar Nedim Gürel ve Semih Turgut da mezuniyet sevinci yaşadı.

        Fakülteden mezun olan 300 genç meslek andının ardından kep attı.

        - "Kırkpınar'da da iddialıyım"

        Spor Yöneticiliği Bölümünü ikincilikle tamamlayan Nedim Gürel, AA muhabirine, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi mezuniyet sevinci yaşadığını söyledi.

        Kırkpınar'a çok iyi hazırlandığını belirten Gürel, "Öğrenci arkadaşlarımı ve hocalarımı güreşlere davet ediyorum. Kırkpınar'da da iddialıyım. Katıldığım her turnuvada kürsünün en üst basamağına çıkmaya çalışıyorum. Kemer almak istiyorum. Sezon başına biraz formsuz girimiştim sakatlıklarımı atlattım form olarak da yüzde 90'dayım diyebilirim. Kırkpınar'a kadar formumu yüzde 100'e çıkarıp altın kemeri almaya çaba göstereceğim." dedi.

        Spor Yöneticiliği Bölümünü ikinci öğretimde ikincilikle tamamlayan Semih Turgut da hem başpehlivan hem de Trakya Üniversitesi mezunu olma hayallerini gerçekleştirdiğini anlattı.

        Er meydanında yağlanmadan önce kep attığını dile getiren Turgut, "İnşallah haftaya Kırkpınar'da o kürsünün bir basamağında olurum. İddialıyım, formum yüzde 90'da güzel bir çalışma dönemi geçirdik. İnşallah Kırkpınar'da terimizin son damlasına kadar mücadele edip o kürsünün bir ucunda yer alacağız." diye konuştu.

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