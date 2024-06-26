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        Edirne'de üniversite öğrencileri ulaşım zammını protesto etti

        Edirne'de bir grup üniversite öğrencisi, şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapılmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 17:27 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:27
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        Edirne'de üniversite öğrencileri ulaşım zammını protesto etti
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        Edirne'de bir grup üniversite öğrencisi, şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapılmasına tepki gösterdi.

        Edirne Belediyesi önünde toplanan Trakya Üniversitesi öğrencileri, "ETUS zammı geri çekilsin" yazılı döviz açtı.

        Grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Azra Demiraslan, yerel seçimler öncesi ulaşımda vadedilen yüzde 20 indirimin uygulanmasını istediklerini söyledi.

        Ulaşım zammına tepki gösteren Demiraslan, fiyatların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

        Zamların geri çekilmesini istediklerini dile getiren Demiraslan, "Biz ikiyüzlü bir belediyeyle karşı karşıyayız. Seçilmeden önce Filiz Gencan Akın bize yüzde 20 indirim yapacağını söyledi. Ama yüzde 20 indirimi bırakın, yüzde 37 zam yapıldı. Bu zammı derhal geri çekmek zorundalar. Zamların geri çekilmesi için imza kampanyası başlattık, taleplerimizi kabul etmek zorundalar." diye konuştu.

        Öğrenciler açıklamanın ardından topladıkları imzaları belediyeye teslim etti.

        - Ulaşım zammı

        Edirne Belediye Meclisinin haziran ayı olağan toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapılmıştı. Zammın ardından öğrenciler için biniş ücreti 11 lira 90 kuruştan 16 lira 300 kuruşa, tam ücret ise 16 lira 80 kuruştan 23 liraya yükselmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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