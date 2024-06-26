Edirne'de otomobille hafif ticari aracın karıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu
Edirne'de otomobille hafif ticari aracın karıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
Edirne'de otomobille hafif ticari aracın karıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
A.M.'nin kullandığı 22 AE 103 plakalı hafif ticari araç Koca Sinan Mahallesi'nde T.A'nın yönetimindeki 39 AG 055 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücü kendi imkanlarıyla çıktı.
Otomobil sürücüsünü olay yerine gelen oğlu teselli etti.
Devrilen otomobil vatandaşların yardımıyla yolun kenarına çelidi.
Kaza nedeniyle maddi hasar oluşan araçlar çekciyle kaldırıldı.
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