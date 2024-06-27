Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 50 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, 22 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin lira ele geçirildi.

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