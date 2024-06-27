Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'nin Havsa ilçesinde jandarmanın yaralı bulduğu sahipsiz köpek tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:16 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'nin Havsa ilçesinde jandarmanın yaralı bulduğu sahipsiz köpek tedavi altına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

        Edirne Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriyesinde Havsa ilçesinde yaralı halde sahipsiz bir köpek buldu.

        Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağına götürülen yaralı köpek tedavi altına alındı.

        - Keşan çarşısında üstyapı çalışması yapılacak

        Keşan ilçesinde çarşı merkezinde yol ve kaldırım çalışması gerçekleştirilecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi tarafından çarşı merkezi 1. Etap Yol ve Kaldırım Yapım İşi İhalesi yapıldı.

        Sözleşme çerçevesinde Namazgah, Borsa, Bakırcılar, Hal Geçidi sokakları ve Dr. Tayyip Akalın Caddesi'nde yol ve kaldırımları ile Demirciler Caddesi'nin ön yüzündeki kaldırımlar yenilenecek.

        Kaldırımlara, mineral yüzeyli küp taş ve begonit taş ile döşemesi yapılacak olup yollar için mineral yüzeyli begonit taş döşemesi yapılacak. Yapılacak çalışmaların ardından kaldırımlara aydınlatma tagları eklenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yapılacak işin 4 milyon 390 bin 706 lira 79 kuruş bedelle ihaleye açıldığını, en düşük fiyat veren Nesim Keleş'e ait firmanın işi 3 milyon 897 bin 470 lira bedelle yapacığını kaydetti.

        Çalışmaların 90 günde bitirileceğini belirten Özcan, "Bu ihale, geldiğimiz 3 aydan bu yana ilk orta çaplı ihalemiz olacak. Kentimizi dönemimiz içerisinde daha da, güzelleştirmeye devam edeceğiz. Kentimize hayırlı olsun." dedi.

        - Sahillerde sinek üreme alanları ilaçlandı

        Keşan Belediyesi ekipleri sahillerde sinek üreme alanlarında ilaçlama gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sinek üreme alanlarını kontrol altına almak amacıyla sivrisinek ve karasinek larva üreme alanlarında larvasit ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

        Belediye ekiplerince Erikli ve Yayla sahilindeki sinek üreme alanlarında ilaçlama yapıldı.

        - Hoşgeldin Bebek Projesi devam ediyor

        Keşan ilçesinde Hoşgeldin Bebek Projesi kapsamında aileler ziyaret edildi.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri Nurgül ve Feyyaz Kazancı'nın kızları Kumsal, Elif ve Furkan Demirhan'ın kızları Alev Duru, Ayşegül ve Recai Pektaş'ın kızları Ecrin Masal, Nisanur ve Abdulkadir Delioğlu'nun kızları Azra Nur ve Emel ve Doğa Kaya'nın oğulları Uras'ı evlerinde ziyaret etti.

        Ekipler ziyaret ettikleri aileleri tebrik ederek, hediye takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oto satışlarında '6+6' kuralı uzatıldı
        Oto satışlarında '6+6' kuralı uzatıldı
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        44 yaşındaydı... 7 katlı tabut bina çöktü!
        "2008 Cenevre hissi"
        "2008 Cenevre hissi"
        Amazon'un piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doları aştı
        Amazon'un piyasa değeri ilk kez 2 trilyon doları aştı
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Ölüm Grubu'nda bir mucize: Avusturya!
        Bizim Çocuklar, EURO 2024'te son 16 turunda
        Bizim Çocuklar, EURO 2024'te son 16 turunda
        Açık pencereden içeri girdi! TIR'da dehşet!
        Açık pencereden içeri girdi! TIR'da dehşet!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Merkez Bankası'ndan bugün ne bekleniyor?
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Bolivya'da darbe girişimi: Neler yaşandı?
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        Yaza dair bilinmeyen 9 gerçek!
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk'üm diyene!"
        Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!
        Kayınpeder damadı defalarca bıçakladı!
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Pakistan'da aşırı sıcaklardan altı günde 500'den fazla kişi öldü
        Pakistan'da aşırı sıcaklardan altı günde 500'den fazla kişi öldü
        Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı
        Beşiktaş, Rafa Silva transferinin detaylarını açıkladı
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Ücrete yüzde 10 vergi talebi
        Sen neymişsin be Taylor!
        Sen neymişsin be Taylor!
        Rüzgar, yağmur ve sıcak uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak uyarısı
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
        Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!

        Benzer Haberler

        Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı
        Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
        Edirne'de jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
        Edirne'de otomobille hafif ticari aracın karıştığı kazada araçlarda maddi h...
        Edirne'de otomobille hafif ticari aracın karıştığı kazada araçlarda maddi h...
        Edirne'de üniversite öğrencileri ulaşım zammını protesto etti
        Edirne'de üniversite öğrencileri ulaşım zammını protesto etti
        Açılan kontenjanla Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'ne giren başpehlivanl...
        Açılan kontenjanla Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'ne giren başpehlivanl...
        Başpehlivanlar Kırkpınar'da kol bağlamadan önce mezuniyet sevinci yaşadı
        Başpehlivanlar Kırkpınar'da kol bağlamadan önce mezuniyet sevinci yaşadı