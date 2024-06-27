Edirne'nin Havsa ilçesinde jandarmanın yaralı bulduğu sahipsiz köpek tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Edirne Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriyesinde Havsa ilçesinde yaralı halde sahipsiz bir köpek buldu.

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Barınağına götürülen yaralı köpek tedavi altına alındı.

- Keşan çarşısında üstyapı çalışması yapılacak Keşan ilçesinde çarşı merkezinde yol ve kaldırım çalışması gerçekleştirilecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi tarafından çarşı merkezi 1. Etap Yol ve Kaldırım Yapım İşi İhalesi yapıldı. Sözleşme çerçevesinde Namazgah, Borsa, Bakırcılar, Hal Geçidi sokakları ve Dr. Tayyip Akalın Caddesi'nde yol ve kaldırımları ile Demirciler Caddesi'nin ön yüzündeki kaldırımlar yenilenecek. Kaldırımlara, mineral yüzeyli küp taş ve begonit taş ile döşemesi yapılacak olup yollar için mineral yüzeyli begonit taş döşemesi yapılacak. Yapılacak çalışmaların ardından kaldırımlara aydınlatma tagları eklenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yapılacak işin 4 milyon 390 bin 706 lira 79 kuruş bedelle ihaleye açıldığını, en düşük fiyat veren Nesim Keleş'e ait firmanın işi 3 milyon 897 bin 470 lira bedelle yapacığını kaydetti. Çalışmaların 90 günde bitirileceğini belirten Özcan, "Bu ihale, geldiğimiz 3 aydan bu yana ilk orta çaplı ihalemiz olacak. Kentimizi dönemimiz içerisinde daha da, güzelleştirmeye devam edeceğiz. Kentimize hayırlı olsun." dedi. - Sahillerde sinek üreme alanları ilaçlandı

Keşan Belediyesi ekipleri sahillerde sinek üreme alanlarında ilaçlama gerçekleştirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sinek üreme alanlarını kontrol altına almak amacıyla sivrisinek ve karasinek larva üreme alanlarında larvasit ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Belediye ekiplerince Erikli ve Yayla sahilindeki sinek üreme alanlarında ilaçlama yapıldı. - Hoşgeldin Bebek Projesi devam ediyor Keşan ilçesinde Hoşgeldin Bebek Projesi kapsamında aileler ziyaret edildi. Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri Nurgül ve Feyyaz Kazancı'nın kızları Kumsal, Elif ve Furkan Demirhan'ın kızları Alev Duru, Ayşegül ve Recai Pektaş'ın kızları Ecrin Masal, Nisanur ve Abdulkadir Delioğlu'nun kızları Azra Nur ve Emel ve Doğa Kaya'nın oğulları Uras'ı evlerinde ziyaret etti.