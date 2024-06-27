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        Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazır

        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de bu yıl 663'üncüsü gerçekleştirilecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kentteki hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:03
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        Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazır
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        GÖKHAN ZOBAR - Edirne'de bu yıl 663'üncüsü gerçekleştirilecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kentteki hazırlıklar tamamlandı.

        "Yağlı güreşin olimpiyatı" olarak nitelendirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne Belediyesinin ev sahipliğinde 4-7 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenecek.

        UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan asırlık organizasyonu takip etmek için yurt içi ve yurt dışından binlerce turist kente gelecek.

        Etkinlik için belediye ekipleri, Sarayiçi Er Meydanı ile çevresinde temizlik ve düzenleme çalışmaları yaptı.

        Pehlivanların kıran kırana güreş tutacağı çayır ve tribünlerde hazırlıklar tamamlanırken, Sarayiçi ile kent merkezi bayrak ve afişlerle süslendi.

        Kendine has ritüelleri ve gelenekleriyle sadece bir spor organizasyonu olmayan Kırkpınar, kentin turizmine de büyük katkı sağlıyor.

        Kırkpınar turizmi dolayısıyla kentteki otellerde doluluk yüzde 100'e yaklaştı, yoğunluğun yaşanacağı günler için restoranlar günler öncesinden rezervasyon taleplerini aldı.

        - "Kırkpınar çok büyük bir turistik güce sahip"

        Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine, Kırkpınar'ın Edirne turizminin en önemli organizasyonu olduğunu söyledi.

        Kırkpınar'ın dünyanın dört bir yanından turistleri kente çektiğini belirten Bacıoğlu, "Kırkpınar, geleneksel sporlar ve yağlı güreşler açısından en önemli etkinlik, bunun altını çizmek lazım. Kırkpınar'ın gelenekselliğini koruyarak devam ettirilmesi ve turizm cazibesinin artırılması adına yapılması gereken işler var. Yüzyıllardır aynı heyecanı yaşatan bu etkinlik, çok büyük bir turistik güce sahip." dedi.

        Bacıoğlu, Kırkpınar'a ilgilinin her yıl arttığına işaret etti.

        Kırkpınar'ın kent turizmi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Bacıoğlu, şunları kaydetti:

        "Kırkpınar döneminde şehrimiz güreş sevdalılarının ve turistlerin ilgi odağı olacak. Şehrimizde konaklama tesisleri ile yiyecek ve içecek işletmeleri başta olmak üzere tüm esnaf yoğunluktan faydalanacak. İşletme sahiplerimiz diğer büyük etkinliklerde olduğu gibi hazırlıklarını yapıyor. Yağlı güreş heyecanını kente gelen misafirlerimiz en iyi şekilde yaşayacaktır. Kırkpınar önemli bir kültürel miras, Edirne'ye gelecek misafirleri sorunsuz bir şekilde ağırlayacağız."

        - "Kırkpınar haftasında konaklama tesislerinde yer bulmak neredeyse imkansız"

        Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta ise Kırkpınar haftasında konaklama tesislerinde yer bulmanın neredeyse imkansız olduğuna dikkati çekti.

        Konaklama tesislerinin turistler için hazırlandığını dile getiren Balta, "Kırkpınar'a her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi var. Edirne merkezde 6 binin üzerinde bir yatak kapasitesi var. Kırkpınar döneminde çevre il ve ilçelerdeki konaklama tesisleri de doluyor. Kırkpınar sadece Edirne merkezli bir etki yaratmıyor, bu yoğunluktan yakın bölgelerin turizmi de hareketleniyor. Kırkpınar'ın çok güzel geçeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Er Meydanı pehlivanları bekliyor

        Kırkpınar Sarayiçi Er Meydanı tesis sorumlusu Ahmet Kıyı da yaklaşık 40 gündür hummalı çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Kırkpınar'a yakışır bir hazırlık yaptıklarını anlatan Kıyı, "Önceliğimiz çayırımız ve burada yaptığımız titiz çalışmayla hazırlıkları tamamladık. Diğer güreş yapılan yerlere göre bizim çimimiz yüksek oluyor. 60-70 santimetre uzunluğunda bir çimde pehlivanlar güreşe başlıyor. Temizlik en önemli unsurumuz ve bunun için de gerekli tüm düzenlemeleri gerçekleştirdik. Er Meydanı'nı güreşçiler ve misafirlerimiz için hazırladık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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