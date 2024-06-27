Edirne'de katıldıkları kursta okuma yazma öğrenen kadınların öz güvenleri arttı

Edirne'de yaşları 30 ile 60 arasında değişen kadınlar, okuma yazma bilmedikleri için karşılaştıkları günlük zorlukları aşmak ve toplumsal baskılardan kurtulmak amacıyla Edirne Halk Eğitimi Merkezinin açtığı okuma yazma kurslarına katıldı.

Okuma yazma bilmedikleri için günlük hayatta sorunlarla karşılaşan kadınlar, Halk Eğitimi Merkezinin kurslarıyla kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

Bir yıl süren kursları tamamlayan kadınlar, okumayı öğrenmenin gururunu yaşadı.

- "Öz güvenimiz arttı"

Okuma yazma öğrendikten sonra kimseye ihtiyacı olmadan yaşamdan keyif alarak işlerini hallettiğini ifade eden Fırtına, "Hastaneye gitmek için dolmuşları okuyamıyordum. Soru sorunca da bazıları, 'Kör müsün yazıyor ya' diye karşılık veriyordu. Okuma yazma öğrenmemiz bize çok iyi geldi. Önceden hiçbir şey bilmiyorduk. Bir soru sorduğumuzda da mahcup oluyorduk. Bankalarda, okullarda, gittiğimiz her yerde artık öz güvenimiz geldi. Faturalarımızı yatırabiliyoruz, kendi işlerimizi kendimiz yapabiliyoruz." dedi.

Beş çocuk annesi Gamze Turda (30) da okuma yazma öğrendiği için mutlu olduğunu söyledi.

Okuma ve yazmayı öğrenince kendisi için hayatın kolaylaştığımı ifade eden Turda, "Otobüslere sormuyorsun, hastaneye postaneye gittiğinde kimseye birşey sormuyorsun. Ayaklarının üzerinde durabiliyorsun. İş avantajımız da oldu. Okuma yazma öğrendiğimiz için işe de aldılar. Eskiden hayat çok zordu, şimdi okuduğumuz için hayat bize kolay geldi." dedi.

Nihal Ocak (48) da okuma yazma kursunda her şeyi öğrendiğini, kendisini şu an iyi hissettiğini söyledi.