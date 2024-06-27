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        Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:02 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:02
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        Edirne ve Kırklareli'nde 15 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 kişi yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdü.

        Ekipler, denetimler sırasında yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ​​​​​

        Kırklareli'nde de jandarma ekipleri Kofçaz ilçesinde 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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