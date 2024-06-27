Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Edirne'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi içerisinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve farklı suç olaylarının çıkış noktasını teşkil eden kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Bosnaköy köyü yakınlarında bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda evin bahçesinde yetiştirildiği tespit edilen 5 bin 950 kök Hin kenevri ele geçirildi.