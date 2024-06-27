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        Tunca Nehri'nin debisinin düşmesi çeltik üreticilerini olumsuz etkiliyor

        Tunca Nehri'nin yağış azlığı ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle düşen debisi, nehirden sulama yapan çeltik üreticilerini olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 13:30 Güncelleme: 27.06.2024 - 13:30
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        Tunca Nehri'nin debisinin düşmesi çeltik üreticilerini olumsuz etkiliyor
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        Tunca Nehri'nin yağış azlığı ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle düşen debisi, nehirden sulama yapan çeltik üreticilerini olumsuz etkiliyor.

        DSİ'nin ölçümlerine göre debisi saniyede 2 metreküp olan Tunca, bazı kesimlerde daha düşük seviyede akmaya başladı.

        Edirne'nin özellikle nehre yakın köylerindeki üreticiler, suyu seven çeltiklerini sulamada güçlük yaşıyor.

        Tunca Nehri kenarındaki Avarız köyünün sakinlerinden Adil İğidi, AA muhabirine nehirdeki suyun az olmasının üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

        Kış kuraklığı nedeniyle ürünlerin daha fazla suya ihtiyacı olduğuna dikkati çeken İğidi, "Nehrin bazı yerlerinden neredeyse su geçmiyor. Bulgaristan'la görüşülüp su salınması için adımlar atılmalı." dedi.

        Bir başka üretici Emre Çetin de suyun azlığı dolayısıyla verim kaybı yaşayacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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