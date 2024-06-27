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        Edirne'de genç heykeltraş baba mesleğini örnek alarak kazandığı bölümü başarıyla tamamladı

        Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 80 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:47 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:47
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        Edirne'de genç heykeltraş baba mesleğini örnek alarak kazandığı bölümü başarıyla tamamladı
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        Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 80 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

        Karaağaç Yerleşkesi'nde düzenlenen törende grafik tasarımı, heykel, iletişim tasarımı, resim ve temel eğitim bölümlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun oldu.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, törende yaptığı konuşmada, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hem eğitimi sırasında hem de mezuniyetten sonra sanata katkı sağladığını söyledi.

        Dekan Prof. Dr. Melihat Tüzün de öğrencilerin eğitimi boyunca sadece teknik bilgi sahibi değil sanat ve tasarım estetiği yeteneği kazandığını da kaydetti.

        Konuşmaların ardından fakülte birincisi Selin Zehra Eker adının yazılı olduğu plaketi mezuniyet kütüğüne çaktı ve mezun öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

        - Heykeltraş olan babasını örnek aldı

        Törenin ardından öğrencilerin eserlerinden oluşan mezuniyet sergisi fakültenin fuaye alanında ziyarete açıldı.

        Baba mesleğini okuduğu bölümle devam ettiren Umut Berke Özcan'ın "korkuluk" isimli figüratif heykeli beğeni topladı.

        Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, küçülüğünden beri heykeltraş olan babasını örnek aldığını hem akademik hem de sanat alanında çalışmalar yapmak istediğini söyledi.

        Trakya Üniversitesi İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi Sorumlusu, heykeltraş Müslüm Özcan da oğlunun çalışmalarıyla gurur duyduğunu belirterek, ailece sanata katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

        - Mezunlar arasıda hakem de var

        Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü birincisi, masa tenisi hakemi Saniye Nilsu Karslı ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden 2 yıl önce yatay geçişle Trakya Üniversitesine geldiğini anlattı.

        Eğitimi sırasında çok çabaladığını ve gururlu olduğunu belirten Karslı, "Bu süreçte masa tenisi hakemi oldum ve buna da severek devam ettim. Spor ve sanat hayatın her alanında bulunması gerekiyor. Spor ve sanat insana ve gelişimine iyi geliyor." dedi.

        Karslı, iletişim tasarımı ve masa tenisi hakemliğinde uluslararası çalışmalar yapmayı hedeflediğini kaydetti.

        İlteşim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Devrim Baran da öğrencisinin hem spor hem de sanat alanında örnek başarı gösterdiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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