Edirneli pehlivanlar Kırkpınar'a hazırlanıyor

Edirne'de pehlivanlar, 4-7 Temmuz'da gerçekleştirilecek 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanlarını Sarayiçi Er Meydanı yanındaki yeşil alanda yapan pehlivanlar, Kırkpınar'da en iyi dereceyi elde edebilmek için taktik ve dayanıklılık çalışması gerçekleştiriyor.

Edirne Belediyesi Güreş Takımı Antrenörü ve başaltı boyunda güreşen Tansel Umut, AA muhabirine sıcak ve bunaltıcı bir havada çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Hedeflerinin Kırkpınar'da kürsüye çıkmak olduğunu belirten Umut, "Çalışmalarımız iyi gidiyor, kış ayından bu yana hazırlıklarımız devam ediyor. Belediyeyi temsilen 15 güreşçimiz çayıra çıkacak. Edirne'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.