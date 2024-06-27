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        Edirne'de buğday tarlaları ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde buğday tarlaları ve ormana sıçrayan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:07 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:07
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        Edirne'de buğday tarlaları ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde buğday tarlaları ve ormana sıçrayan anız yangını söndürüldü.

        Uzunbayır köyünde anızda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle, hasat edilmemiş buğday tarlalarına ve ormana sıçradı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve Lalapaşa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 50 dekar buğday tarlası, 15 dekar orman ve 150 dekar hasat edilmiş buğday tarlası zarar gördü.

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