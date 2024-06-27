Edirne Belediye Başkanı Akın, TBB'nin Encümen Toplantısı'na katıldı

Toplantıda şeffaf, adil ve katılımcı yerel yönetim anlayışıyla ülkenin dört bir yanında hakim kılınması adına önemli konuları ele aldıklarını aktaran Akın, "Geleceğe yönelik projelerimizi değerlendirip, dayanışma ve iş birliği içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen toplantı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleşti.

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