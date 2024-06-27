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        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

        Edirne'de trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 16:58 Güncelleme: 27.06.2024 - 16:58
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        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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        Edirne'de trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Balık Pazarı Caddesi'nde ekipler şüphe üzerine 22 ABC 286 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

        Sürücüsü ikaza uymayan araç kovalamaca sonucu Abdurrahman Mahallesi'nde durduruldu.

        Ekiplerce yapılan kontrolde ehliyeti olmayan ve kiralık aracı arkadaşından aldığı belirlenen sürücü F.K'nin 1.25 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Sürücüye 14 bin lira, araç sahibine ise 12 bin lira ceza uygulandı.

        Araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

        Sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan şüpheli ifadeleri için Selimiye Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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