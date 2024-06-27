Balkanlı, iktidarı yeni vergi paketini geri çekmeye, 150 lira olan yurt dışı çıkış haracını da tamamen kaldırmaya davet ettiklerini kaydetti.

Balkanlı yurt dışı çıkış harcına zam yapılacağı haberlerinin olduğunu belirterek, harcın artırılması durumunda çok sayıda kişinin yurt dışına çıkışının engelleneceğini iddia etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

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