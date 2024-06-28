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        Edirne ve Tekirdağ'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Tekirdağ'da, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 51 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 09:44 Güncelleme: 28.06.2024 - 09:44
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        Edirne ve Tekirdağ'da 51 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne ve Tekirdağ'da, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 51 yabancı uyruklu yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

        Ekipler, denetimlerinde 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cemaliye Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, evde 34 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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