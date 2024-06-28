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        Meriç'te bu yıl üst üste kürek yarışları yapılacak

        Meriç Nehri'nde bu yıl ulusal ve uluslararası çok sayıda kürek organizasyonu düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 10:14 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:14
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        Meriç'te bu yıl üst üste kürek yarışları yapılacak
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        Meriç Nehri'nde bu yıl ulusal ve uluslararası çok sayıda kürek organizasyonu düzenlenecek.

        TED Edirne Kolejinin üç yıl önce kürek kulübü kurması ve nehirde kürek festivalleri düzenlemesiyle Meriç Nehri'nin doğal parkur özelliği uluslararası kürek sporu camiasının dikkatini çekti.

        Türkiye Kürek Federasyonunun da destek vermesiyle uluslararası camiada tanınmaya başlayan parkur kısa sürede aday merkezler arasına girdi.

        Avrupa Kürek Şampiyonası için aday parkur olarak gösterilen Meriç Nehri'nde Dünya Kürek Federasyonu (FISA) heyeti incelemede bulundu.

        Geçen yıl Çekya'da yapılan yarışlar sırasında gerçekleştirilen oylama sonucu Türkiye, Almanya ve İtalya'yı geçerek parkur yarışlarına ev sahipliği yapma hakkı elde etti.

        Bir anlamda Avrupa'daki son parkur özelliği bulunan Bulgaristan'ın Filibe kentinden bu payeyi alan Edirne, bu yıl ulusal ve uluslararası pek çok organizayona ev sahipliği yapacak.

        Türkiye Kürek Federasyonunun programına göre 10-16 Temmuz'da Gençler Türkiye Kupası ve Masterler Yarışları, 14-20 Ağustos'ta Edirne Gençler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları ve Türkiye Masterler Şampiyonası Kürek Yarışları, 02-11 Eylül'de U23 Avrupa Şampiyonası, 12-16 Eylül'de ise Balkan Şampiyonası, Edirne'de gerçekleştirilecek.

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