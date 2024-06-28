Edirne'de Kırkpınar Yüzme Şampiyonası başladı

Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Ayhan Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelenekselleşen şampiyonayı 1990'dan bu yana Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde düzenlediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkıları ile 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında düzenlenen müsabakalara İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den 20 kulüp ve 430 sporcu katılıyor.

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