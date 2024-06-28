Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de Kırkpınar Yüzme Şampiyonası başladı

        Türkiye Yüzme Federasyonunca düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şampiyonası, Edirne'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 10:34 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de Kırkpınar Yüzme Şampiyonası başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Yüzme Federasyonunca düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şampiyonası, Edirne'de başladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkıları ile 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında düzenlenen müsabakalara İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den 20 kulüp ve 430 sporcu katılıyor.

        Şampiyonada 9 yaş ve üzeri yüzücüler, 3 gün boyunca 1575 müsabaka gerçekleştirecek.

        Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Ayhan Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelenekselleşen şampiyonayı 1990'dan bu yana Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde düzenlediklerini söyledi.

        Olimpik Yüzme Havuzu'nda 3 gün boyunca yüzme şöleni gerçekleşeceğini dile getiren Dinç, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılan pehlivanlara da başarı diledi.

        Şampiyona 30 Haziran Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Türksat 6A fırlatma tarihi belli oldu
        Türksat 6A fırlatma tarihi belli oldu
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Gözler FATF kararında! Türkiye gri listeden çıkar mı?
        Gözler FATF kararında! Türkiye gri listeden çıkar mı?
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Ata Emre Akman cinayeti davası başladı!
        Ata Emre Akman cinayeti davası başladı!
        Di Maria'da tek sorun var!
        Di Maria'da tek sorun var!
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Kayısının faydası saymakla bitmiyor
        Kayısının faydası saymakla bitmiyor
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara uyarısı!
        Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara uyarısı!
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Türkiye gri listeden çıkacak mı?
        Türkiye gri listeden çıkacak mı?
        İran'da oy verme işlemi başladı
        İran'da oy verme işlemi başladı

        Benzer Haberler

        Meriç'te bu yıl üst üste kürek yarışları yapılacak
        Meriç'te bu yıl üst üste kürek yarışları yapılacak
        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları devam e...
        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları devam e...
        Edirne ve Tekirdağ'da 51 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Tekirdağ'da 51 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Valisi Sezer, Lalapaşa'da yangından etkilenen ormanlık alanda incele...
        Edirne Valisi Sezer, Lalapaşa'da yangından etkilenen ormanlık alanda incele...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca so...
        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca so...