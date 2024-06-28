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        Selimiye Camisi'nin asırlık kapıları yenilendi

        HAKAN ŞAHİN - Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nin zamanla aşınan, her biri 4 metre yüksekliğinde ve 250 kilogram ağırlığında olan asırlık kapıları aslına uygun yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:10 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:10
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        Selimiye Camisi'nin asırlık kapıları yenilendi
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        HAKAN ŞAHİN - Türk-İslam mimarisinin zirve eseri Selimiye Camisi'nin zamanla aşınan, her biri 4 metre yüksekliğinde ve 250 kilogram ağırlığında olan asırlık kapıları aslına uygun yenilendi.

        Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı restorasyonu devam eden, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nin asırlık kapıları elden geçirildi.

        Restorasyon kapsamında, kündekari yapım tekniği ve büyüklüğüyle dikkati çeken 2 cümle ve 3 avlu kapısının bakımı yapıldı.

        Bir kanadı yaklaşık 4 metre yüksekliğinde ve 250 kilogram ağırlığındaki kapılar, menteşelerinden sökülüp dış avluda oluşturulan marangozhaneye taşındı.

        Burada tarihi kapılar, kündekari tekniğiyle tutkal ve çivi kullanılmadan yenilendi.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, AA muhabirine, Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kasım 2021'de başlanan restorasyon çalışmalarının titiz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

        Tüm vakıf eserlerinde olduğu gibi Selimiye Camisi'nde de akademisyenlerden oluşan bilim kuruluyla çalışmaları sürdürdüklerini belirten Saraç, amaçlarının yapıyı en az müdahaleyle gelecek kuşaklara güvenle aktarmak olduğunu ifade etti.

        Caminin önemli mimari elemanlarından olan giriş kapıları ve kepenklerin aslına uygun onarıldığını anlatan Saraç, şöyle konuştu:

        "Kündekari, sekizgen, beşgen ve yıldız gibi geometrik motiflerde kesilen ahşap parçalarının, çivi ve tutkal kullanılmadan geçme tekniğiyle birbirbirine sabitlenmesiyle uygulanan bir teknik. Özellikle camimizin cümle kapıları nadide kündekari örneklerden. Zamanla bunlarda da bozulma ve aşınma oldu. Cami bahçesinde kurulan atölyelerde uzman ekipler tarafından uzun yıllar restorasyon istemeyecek şekilde bu kapılar onarıldı."

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